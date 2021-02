Giappone: Uomo arrestato per vendita di Pokémon contraffatti, rischia fino a cinque anni di reclusione (Di sabato 6 febbraio 2021) “Uomo arrestato per vendita di Pokémon contraffatti” è una notizia che potrebbe causare un sorriso nel lettore occidentale. Ma come vedremo in Giappone la vendita di Pokémon contraffatti è considerata serio problema, per la struttura stessa delle norme locali. Uomo arrestato per vendita di Pokémon contraffatti La storia nasce ad Aprile, quando un giovane disoccupato di anni 23, residente a Nagoya (città della regione di Ch?bu nell’isola di Honsh? in Giappone) viene incriminato per aver venduto ad un abitante di Kyoto un Sobble contraffatto. Questo è un Sobble. Notare il gesto evocativo e profeticoIl giovane ha ... Leggi su bufale (Di sabato 6 febbraio 2021) “perdi” è una notizia che potrebbe causare un sorriso nel lettore occidentale. Ma come vedremo inladiè considerata serio problema, per la struttura stessa delle norme locali.perdiLa storia nasce ad Aprile, quando un giovane disoccupato di23, residente a Nagoya (città della regione di Ch?bu nell’isola di Honsh? in) viene incriminato per aver venduto ad un abitante di Kyoto un Sobble contraffatto. Questo è un Sobble. Notare il gesto evocativo e profeticoIl giovane ha ...

Noovyis : (Giappone: Uomo arrestato per vendita di Pokémon contraffatti, rischia fino a cinque anni di reclusione) Playhitmu… - GamingTalker : Pokémon Spada e Scudo, un uomo in Giappone è stato arrestato per aver venduto un Sobble modificato… - cl_rambo : @Corriere Ogni uomo può avere le proprie idee ma il Presidente del comitato olimpico di un paese come il Giappone n… - infoitscienza : Pokémon Spada e Scudo: arrestato un uomo in Giappone per vendita di Sobble modificati - Asgard_Hydra : Pokemon Spada e Scudo: vende Sobble modificati, uomo arrestato in Giappone -