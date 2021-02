Giallo Neumair | trovato il corpo di una donna nell' Adige | è Laura Perselli

liberadidonna1 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Questa mattina, nel fiume Adige, i sommozzatori hanno ritrovato il corpo di #LauraPerselli, la mamma… - Theothe38325208 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Questa mattina, nel fiume Adige, i sommozzatori hanno ritrovato il corpo di #LauraPerselli, la mamma… - graziel69438952 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Questa mattina, nel fiume Adige, i sommozzatori hanno ritrovato il corpo di #LauraPerselli, la mamma… - infoitinterno : Giallo Neumair: trovato il corpo di una donna nell'Adige - PorroPaola : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Questa mattina, nel fiume Adige, i sommozzatori hanno ritrovato il corpo di #LauraPerselli, la mamma… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Neumair

Svolta improvvisa neldi Bolzano. È di Laura Perselli, la donna di 68 anni scomparsa il 4 gennaio assieme al marito Peter(63 anni), il corpo ripescato questa mattina dall'Adige tra gli abitati di San ...Ecco tutti i punti ancora oscuri neldella coppia di Bolzano scomparsa da casa il 4 gennaio . Tutti i segreti del figlio Benno ... ipotizzando che proprio in quel punto l'indagato Benno...E' di Laura Perselli, la bolzanina scomparsa il 4 gennaio madre di Benno Neumair, il corpo ripescato a poca distanza dal ponte di Magré ...Manca ancora la conferma ufficiale ma è evidente che il ritrovamento segna una svolta nelle indagini che vedono come principale sospettato il figlio dei due, Benno Neumair, attualmente in carcere. Tro ...