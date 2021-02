Giallo di Bolzano | ritrovato il cadavere di Laura Perselli | si cerca Peter Neumair

(Di sabato 6 febbraio 2021) E’ arrivata una conferma dopo le notizie che si erano rincorse questa mattina da. Arriva una svolta nel caso della scomparsa di. A un mese di distanza dal giorno in cui probabilmente sono stati uccisi, unè stato. Appartiene a, il corpo riaffiorato poche ore fa dalle acque del fiume Adige a San Floriano, nel tratto che affianca i campi tra Egna e Laghetti, a poca distanza dal ponte di Magré. A confermarlo è l’avvocato Carlo Bertacchi, difensore di Madé, la figlia di. Madè è arrivata in Italia, da poche settimane, per aiutare le forze dell’ordine nella ridei suoi ...

E' dunque a una svolta il giallo della coppia scomparsa a Bolzano, il cui figlio Benno Neumair è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Come abbiamo detto, il figlio della coppia... Bolzano, 6 febbraio 2021 - Il corpo di una donna è stato ripescato dall'Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. Potrebbe trattarsi di Laura Perselli, la bolzanina scomparsa...