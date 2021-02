Giallo a Bolzano | ritrovato nell' Adige il corpo di Laura Perselli Si aggrava la posizione del figlio

sardanews : Svolta improvvisa nel giallo di Bolzano: trovato sul fiume il cadavere di Laura Perselli - Theothe38325208 : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano Questa mattina, nel fiume Adige, i sommozzatori hanno ritrovato il corpo di #LauraPerselli, la mamma… - alessiolasta : Svolta nel giallo di Bolzano - vivere_sardegna : Svolta improvvisa nel giallo di Bolzano: trovato sul fiume il cadavere di Laura Perselli - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Bolzano

Il corpo della donna, 68 anni, si trova ora presso il reparto di medicina legale dell'ospedale 'San Maurizio' di. Il figlio Benno di 30 anni, intanto, è da una settimana rinchiuso in carcere ...... rinchiuso, in isolamento, da una settimana, nel carcere di, Questa sarebbe una svolta essenziale per iniziare a far luce sulche tiene l'Alto Adige con il fiato sospeso ormai da un ...Nella mattinata di sabato 6 febbraio i Vigili del Fuoco hanno trovato il cadavere dopo aver perlustrato per l'ennesima volta il fiume, il cui livello è stato abbassato artificialmente di circa 30 cent ...La donna era scomparsa assieme al compagno il 4 gennaio. Il figlio è già in carcere per duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori.