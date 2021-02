GF Vip | Pierpaolo Pretelli furioso con Giulia Salemi | litigata epica dopo la diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) È stata una puntata delicata la 37esima del GF Vip. Ovviamente Alfonso Signorini ha dato ampio spazio a Dayane Mello, colpita da un lutto gravissimo nei giorni scorsi ma nel corso dellaci sono state anche sorprese, clip e chiarimenti per i vipponi. Per esempio Signorini ha evidenziato comeabbia accusatodi non averla difesa nel corso dei suoi litigi con Tommaso Zorzi e a quel punto conduttore ha ricordato che la stessa accusa veniva mossa ada Elisabetta Gregoraci. Ma se durante lala situazione era tranquilla,la puntataha litigato furiosamente connella sauna. “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me – l’ha attaccata – non ...