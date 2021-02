GF Vip, Maria Teresa Ruta confessa un flirt con un noto giornalista, sul Twitter il toto-nomi (Di sabato 6 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta ha confidato un altro flirt e questa volta con un noto giornalista: su Twitter ipotesi più diffuse ricadrebbero su Mentana e Sposini Nella puntata di venerdì 5 febbraio del GF Vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è parlato ancora d’amore, in particolare di flirt. Dopo la conferma di Patrizia De Blanck sul suo flirt con Mario De Grenet, è arrivata una piccola rivelazione di Maria Teresa Ruta sulla sua vita sentimentale passata. La conduttrice ha avuto qualche flirt con uomini importanti prima dell’ex marito Amedeo Goria e del suo attuale marito Roberto. Due di questi uomini famosi li ha definiti “intoccabili”, mentre ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 6 febbraio 2021)ha confidato un altroe questa volta con un: suipotesi più diffuse ricadrebbero su Mentana e Sposini Nella puntata di venerdì 5 febbraio del GF Vip 5, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è parlato ancora d’amore, in particolare di. Dopo la conferma di Patrizia De Blanck sul suocon Mario De Grenet, è arrivata una piccola rivelazione disulla sua vita sentimentale passata. La conduttrice ha avuto qualchecon uomini importanti prima dell’ex marito Amedeo Goria e del suo attuale marito Roberto. Due di questi uomini famosi li ha definiti “intoccabili”, mentre ...

