GF Vip | la dichiarazione choc di Alda D’Eusanio | “Laura Pausini ha qualcuno che la mena”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip, la new entryha fatto unache ha lasciato il pubblico piuttosto interdetto. Il pubblico del “Grande Fratello Vip” è rimasto interdetto nell’ascoltare le parole diche, durante la giornata di ieri 5 febbraio 2021, ha spiazzato i suoi coinquilini e le persone collegate L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ImpieriFilippo : RT @Formula1Co: Nessuna vittima nell'incendio dell'Autodromo Termas de Rio Hondo. Il fuoco si é abbattuto sulle aree di controllo box, stam… - CamyGaly : RT @Formula1Co: Nessuna vittima nell'incendio dell'Autodromo Termas de Rio Hondo. Il fuoco si é abbattuto sulle aree di controllo box, stam… - Mterryf1 : RT @Formula1Co: Nessuna vittima nell'incendio dell'Autodromo Termas de Rio Hondo. Il fuoco si é abbattuto sulle aree di controllo box, stam… - Formula1Co : Nessuna vittima nell'incendio dell'Autodromo Termas de Rio Hondo. Il fuoco si é abbattuto sulle aree di controllo b… - infoitcultura : Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria dichiarazione sconvolgente in diretta al GF Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip dichiarazione

e Personaggi Redazione Web - 4 Feb 2021 Linda Taddei sarà una delle protagoniste della nuova ... "Più che un Commissario, in questo momento serve ladello stato di emergenza che ...A quel punto la produzione del 'Grande Fratello' è stata costretta a intervenire, staccando le immagini e soffermandosi sulla stanza blu. Ennesimadestinata a far esplodere ...Si amano da impazzire“, ha replicato Samantha de Grenet guardando perplessa Alda D’Eusanio. Alda D’Eusanio era in bagno insieme a Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello quando la regia h ...L’ultima pesantissima dichiarazione, però, potrebbe costare molto cara alla concorrente senza freni del Gf VIP. Scopriamo cosa è successo…. Gf VIP: Alda D’Eusanio senza freni. Ad appena una settimana ...