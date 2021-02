‘Gf Vip 5’ Vs ‘Il cantante mascherato 2’: ecco chi ha vinto la seconda sfida degli ascolti (Di sabato 6 febbraio 2021) Milly Carlucci o Alfonso Signorini? Il cantante mascherato 2 o il Grande Fratello Vip 5? Chi avrà vinto ieri sera la seconda gara agli ascolti tra le due trasmissioni? Se Milly si è trovata ieri a condurre la puntata numero 2 dello show targato Rai, Signorini ha preso le redini del 37esimo appuntamento con i Vipponi, per una puntata davvero particolare, dopo la prematura scomparsa del fratello di Dayane Mello, il giovanissimo Lucas, che ha destabilizzato gli equilibri all’interno della Casa. Ebbene, a vincere in questa sfida a colpi di ascolti è stata proprio la Carlucci, con un crollo vertiginoso per Alfonso, che ha perso mezzo milione di spettatori e oltre tre punti di share: su Rai 1 Il cantante mascherato ha conquistato 3.605.000 ... Leggi su isaechia (Di sabato 6 febbraio 2021) Milly Carlucci o Alfonso Signorini? Il2 o il Grande Fratello Vip 5? Chi avràieri sera lagara aglitra le due trasmissioni? Se Milly si è trovata ieri a condurre la puntata numero 2 dello show targato Rai, Signorini ha preso le redini del 37esimo appuntamento con i Vipponi, per una puntata davvero particolare, dopo la prematura scomparsa del fratello di Dayane Mello, il giovanissimo Lucas, che ha destabilizzato gli equilibri all’interno della Casa. Ebbene, a vincere in questaa colpi diè stata proprio la Carlucci, con un crollo vertiginoso per Alfonso, che ha perso mezzo milione di spettatori e oltre tre punti di share: su Rai 1 Ilha conquistato 3.605.000 ...

