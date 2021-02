Genoa Napoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 6 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Napoli si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Genoa Napoli 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Napoli 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nelvalido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli, gli azzurri lasciano l'albergo e si dirigono a Marassi per la gara col Genoa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli, gli azzurri lasciano l'albergo e si dirigono a Marassi per la gara col Genoa - apetrazzuolo : MATCH - Napoli, gli azzurri lasciano l'albergo e si dirigono a Marassi per la gara col Genoa -