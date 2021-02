Genoa-Napoli, Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid: nuovo ciclo di tamponi per gli azzurri, ecco l’esito (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, due calciatori del Napoli sono risultati positivi al Covid-19.Stiamo parlando di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. A seguito della riscontrata positività, tutto il gruppo-squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi nella notte. Tutti negativi. Lo ha fatto sapere il club partenopeo attraverso un tweet, rendendo noto l'esito dei test molecolari effettuati.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/sscNapoli/status/1357975281705844737"Via libera, dunque: il match in programma questa sera alle ore 20.45 contro il Genoa di Davide Ballardini allo Stadio "Luigi Ferraris" si giocherà. Gli azzurri si trovano già a in Liguria da ieri sera. Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, due calciatori delsono risultatial-19.Stiamo parlando di Faouzie Kalidou. A seguito della riscontratatà, tutto il gruppo-squadra si è sottoposto ad undinella notte. Tutti negativi. Lo ha fatto sapere il club partenopeo attraverso un tweet, rendendo noto l'esito dei test molecolari effettuati.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/ssc/status/1357975281705844737"Via libera, dunque: il match in programma questa sera alle ore 20.45 contro ildi Davide Ballardini allo Stadio "Luigi Ferraris" si giocherà. Glisi trovano già a in Liguria da ieri sera.

