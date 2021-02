Genoa-Napoli, dove vederla. Ghoulam e Koulibaly positivi al Covid (Di sabato 6 febbraio 2021) Partenopei costretti a fare i conti con i contagi. Esattamente come fu per i rossoblù nella gara d’andata Genoa-Napoli, dove vederla Genoa-Napoli, dove vederla Genoa-Napoli, dove vederla – Il 6-0 della partita di andata fu condizionato dagli oltre dieci casi di positività all’interno dello spogliatoio del Genoa, un vero e proprio focolaio che ha compromesso non solo quella partita, ma anche che si giocasse la giornata successiva Juventus-Napoli, con tutta la polemica relativa a una partita che deve esseere ancora giocata, tra rimbalzi di decisioni e responsabilità. Oggi i rossoblù, grazie anche alla cura rivitalizzante di Davide ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) Partenopei costretti a fare i conti con i contagi. Esattamente come fu per i rossoblù nella gara d’andata– Il 6-0 della partita di andata fu condizionato dagli oltre dieci casi dità all’interno dello spogliatoio del, un vero e proprio focolaio che ha compromesso non solo quella partita, ma anche che si giocasse la giornata successiva Juventus-, con tutta la polemica relativa a una partita che deve esseere ancora giocata, tra rimbalzi di decisioni e responsabilità. Oggi i rossoblù, grazie anche alla cura rivitalizzante di Davide ...

