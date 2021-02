Genoa-Napoli, Criscito: “Esonero Maran un fallimento di tutti. Ballardini? Adesso siamo felici, vi spiego” (Di sabato 6 febbraio 2021) "Il mister conosceva l'ambiente e ci ha dato quella carica che ci mancava. In campo andiamo noi e siamo cambiati tanto nelle ultime partite".Così il capitano rossoblù Domenico Criscito che, intervenuto ai microfoni di "DAZN" nel pre-partita del match Genoa-Napoli, ha analizzato il momento vissuto dalla squadra, soffermandosi sul recente ribaltone in panchina che ha portato all'arrivo di Davide Ballardini dopo l'Esonero di Rolando Maran."Eravamo dispiaciuti dopo l'Esonero di Maran perché è stato un fallimento di tutti, Adesso siamo felici e dobbiamo continuare così". Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) "Il mister conosceva l'ambiente e ci ha dato quella carica che ci mancava. In campo andiamo noi ecambiati tanto nelle ultime partite".Così il capitano rossoblù Domenicoche, intervenuto ai microfoni di "DAZN" nel pre-partita del match, ha analizzato il momento vissuto dalla squadra, soffermandosi sul recente ribaltone in panchina che ha portato all'arrivo di Davidedopo l'di Rolando."Eravamo dispiaciuti dopo l'diperché è stato undie dobbiamo continuare così".

