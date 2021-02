Gaia: «Con la musica ho creato il mio posto nel mondo» (Di sabato 6 febbraio 2021) Gaia guarda le foto Ha vissuto un anno controcorrente. Mentre tutto era fermo, Gaia Gozzi – sui dischi e sulle piattaforme on line non usa il cognome – ha vinto Amici. Era l’edizione del lockdown totale. Niente festa, niente abbracci, niente bagno di folla. Ma una svolta importante nella carriera. E ora Amadeus l’ha scelta fra i 26 in gara al prossimo Sanremo dove presenterà Cuore amaro. «E se non saremo in lockdown, poco ci manca…» sorride. X Leggi anche › Gaia Gozzi: quando ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 febbraio 2021)guarda le foto Ha vissuto un anno controcorrente. Mentre tutto era fermo,Gozzi – sui dischi e sulle piattaforme on line non usa il cognome – ha vinto Amici. Era l’edizione del lockdown totale. Niente festa, niente abbracci, niente bagno di folla. Ma una svolta importante nella carriera. E ora Amadeus l’ha scelta fra i 26 in gara al prossimo Sanremo dove presenterà Cuore amaro. «E se non saremo in lockdown, poco ci manca…» sorride. X Leggi anche ›Gozzi: quando ...

chiaragasia9900 : RT @Sara70391038: Comunque la vera seconda stagione del GFVIP5 io me la merito con questi concorrenti: Gaia Zorzi Simone Gianlorenzi Alessi… - Sara70391038 : Comunque la vera seconda stagione del GFVIP5 io me la merito con questi concorrenti: Gaia Zorzi Simone Gianlorenzi… - RobyTodaGioia : @WSimoSimo @zorzi_gaia No Pierpaolo, Stefania era in cucina con loro - softxash_ : RT @Tiennetti: Aggiornamento: nella solitudine di Giorgio c'erano 2 persone con cui aveva spesso contatti Michele, anche lui ex prof in pen… - lexielulu3x : RT @Ale13199: Comunque adoro il fatto che Gaia Zorzi non segue Giulia 'amica' da 6 anni con Tommy, ma segue #eligreg ???? #gregorelli #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Con Dalle mamme e bambini di Bordighera, un pensiero per i bambini dei villaggi in Moldova

Ma l'anima di questo piccolo progetto, sono stati Gaia e Vladi, ragazzi che vivono in Moldova e si sono prodigati con non poche difficoltà a consegnare famiglia per famiglia ogni piccolo dono, ...

Banco BPM:finanziamento da 9 mln a Gaia per nuovo impianto

Banco BPM ha supportato GAIA SpA con un finanziamento di 9 milioni di euro a 10 anni destinato alla creazione di un impianto per la selezione secondaria degli imballaggi in plastica nello stabilimento situato nella zona ...

Gaia Gozzi, dopo Amici e X Factor ora Sanremo 2021 Io Donna Gaia Gozzi per iO Donna: il video backstage

Dietro le quinte con Gaia, sul set del servizio di iO Donna. Fotografo Alessio Albi, Styling Ramona Tabita e Sorelle Toledo. Assistente stylist Giulia Cova. Trucco MrDaniel using Lash Idôle di Lancôme ...

InvescoRe con Hogan Lovells per il secondo lotto di SeiMilano

A cedere l'area la jv Proiezioni future, assistita da Cappelli Rccd e Gianni & Origoni. Todarello per i profili ambientali. Ey e Gatti Pavesi Bianchi ...

Ma l'anima di questo piccolo progetto, sono statie Vladi, ragazzi che vivono in Moldova e si sono prodigatinon poche difficoltà a consegnare famiglia per famiglia ogni piccolo dono, ...Banco BPM ha supportatoSpAun finanziamento di 9 milioni di euro a 10 anni destinato alla creazione di un impianto per la selezione secondaria degli imballaggi in plastica nello stabilimento situato nella zona ...Dietro le quinte con Gaia, sul set del servizio di iO Donna. Fotografo Alessio Albi, Styling Ramona Tabita e Sorelle Toledo. Assistente stylist Giulia Cova. Trucco MrDaniel using Lash Idôle di Lancôme ...A cedere l'area la jv Proiezioni future, assistita da Cappelli Rccd e Gianni & Origoni. Todarello per i profili ambientali. Ey e Gatti Pavesi Bianchi ...