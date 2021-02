“Furbetto del cashback” effettua 62 pagamenti in un’ora dal benzinaio | voleva vincere il super bonus

repubblica : Il 'furbetto' del cashback: con sei euro fa 62 rifornimenti di benzina in un'ora per scalare la classifica - Corriere : «Furbetto del cashback» dal benzinaio: 62 rifornimenti in 55 minuti, spendendo solo 6,5... - Giordano_Pi : @laviniamainardi @petergomezblog La Sostenibilità è già decisa dall'UE, solo se c'è quella e le riforme, ci daranni… - GianlucaIncert2 : @FrancescoRispo2 @matteorenzi È riuscito a sfasciare L Italia,del resto hai impararato da bravi maestri a fare il f… - imfree81 : Cosa vogliamo dire ad un concittadino così MISERABILE? Il 'furbetto' del cashback: con sei euro fa 62 riforniment… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetto del

Probabilmente non sarà perseguito perché non ha compiuto reato, ma le transazioni' potrebbero essere tutte annullate. Ancora incredulo Aldo Bergia, il proprietario della pompa di ...Al self service di un distributore a Caraglio l'automobilista col bancomat ha fatto rifornimenti da pochi centesimi per ricevere il rimborso di . - -E' allarme per i 'furbetti del cashback'. In Piemonte registrate sessantadue transazioni in meno di un'ora in una stazione di servizio.C'è però chi ha pensato a come poter moltiplicare il numero delle proprie transazioni a parità di cifra spesa per poter ottenere l'extrabonus. Un esempio. C'è chi dovendo fare 50 euro di benzina può a ...