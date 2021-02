Francia, il sondaggio: alle presidenziali la Le Pen ora potrebbe farcela (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – Manca poco più di un anno alle elezioni in Francia e le cose per Macron potrebbero mettersi male. Infatti stando ad un sondaggio condotto tra il 19 e il 20 gennaio scorsi da Harris Interactive per conto del giornale L’Opinion, è emerso che, se si votasse oggi, al secondo turno delle presidenziali Marine Le Pen arriverebbe seconda col 48% contro il 52% del presidente in carica. Il lungo recupero della Le Pen verso le presidenziali Sarebbe facile pensare che la differenza possa eliminare ogni speranza per la leader del Rassemblement National di entrare all’Eliseo. Occorre però considerare che, nel 2017, la Le Pen al secondo turno conquistò meno del 34% di preferenze. Il guadagno, ad oggi, sarebbe quindi ai almeno 14 punti percentuali. E non è inoltre da escludere che da qui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – Manca poco più di un annoelezioni ine le cose per Macronro mettersi male. Infatti stando ad uncondotto tra il 19 e il 20 gennaio scorsi da Harris Interactive per conto del giornale L’Opinion, è emerso che, se si votasse oggi, al secondo turno delleMarine Le Pen arriverebbe seconda col 48% contro il 52% del presidente in carica. Il lungo recupero della Le Pen verso leSarebbe facile pensare che la differenza possa eliminare ogni speranza per la leader del Rassemblement National di entrare all’Eliseo. Occorre però considerare che, nel 2017, la Le Pen al secondo turno conquistò meno del 34% di preferenze. Il guadagno, ad oggi, sarebbe quindi ai almeno 14 punti percentuali. E non è inoltre da escludere che da qui ...

