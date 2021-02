Francesca Brambilla bomba hot | lo scatto incanta i fan FOTO

(Di sabato 6 febbraio 2021) “A cosa stai pensando?“. È questa la didascalia scelta danel suo nuovo post su Instagram. La modella ha messo in mostra tutta la sua bellezza con uno shooting hot sul prato. La bella, mostratasi in intimo, ha fatto letteralmente impazzire i fan che nel giro di poche ore le hanno regalato migliaia di like e commenti di apprezzamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Francesca BRAMBILLA - 81Dillip : RT @PBItaliana: Francesca BRAMBILLA - PBItaliana : Francesca BRAMBILLA - RADIOEFFEITALIA : Skar, Manfree & Francesca Brambilla - Rimini Dubai (feat. Vise) - zazoomblog : Francesca Brambilla coccole con il simpatico amico: “Ci avete fatto caso?” – FOTO - #Francesca #Brambilla #coccole -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla

LettoQuotidiano

non smette di far sognare i suoi followers: la showgirl continua a postare scatti a dir poco fenomenali piazzando le sue curve in primo piano. Visualizza questo post su Instagram ...... Claudia Ruggeri (cognata di Paolo Bonolis ),, Laura Cremaschi, Sara Croce e Kenia Fernandes. Scopriamo tutto su quest'ultima.Francesca Brambilla è legata al calcio, è infatti un’appassionata ed una tifosa dell’Atalanta. E’ stata considerata la nuova ‘Dea’, si è messa in luce nel mondo dello spettacolo grazie al programma ‘A ...È quella composta da Hafdaoui e Matteo la terza coppia costretta ad abbandonare La Pupa e il Secchione e Viceversa. I due hanno perso l'ultimissima prova, quella del Bagno di cultura, della seconda pu ...