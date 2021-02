Frana di Amalfi, De Luca assicura: “Regione garantirà i fondi necessari” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta nella sede del Genio Civile di Salerno la riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca per affrontare le problematiche create dalla Frana verificatasi in Costiera Amalfitana nel Comune di Amalfi. All’incontro hanno partecipato, con il sindaco Daniele Milano, anche i responsabili della Protezione Civile Regionale e dell’Anas. L’obiettivo della Regione è quello di far scattare interventi immediati per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza dei costoni interessati. Occorrono tempi straordinari e un lavoro su tre turni, 24 ore su 24, anche nelle ore notturne. L’Anas ha eseguito tutte le verifiche tecniche, dalle quali risulta che è possibile raggiungere l’obiettivo prefissato di un intervento definitivo e non provvisorio, in 90 giorni. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta nella sede del Genio Civile di Salerno la riunione convocata dal Presidente Vincenzo Deper affrontare le problematiche create dallaverificatasi in Costieratana nel Comune di. All’incontro hanno partecipato, con il sindaco Daniele Milano, anche i responsabili della Protezione Civile Regionale e dell’Anas. L’obiettivo dellaè quello di far scattare interventi immediati per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza dei costoni interessati. Occorrono tempi straordinari e un lavoro su tre turni, 24 ore su 24, anche nelle ore notturne. L’Anas ha eseguito tutte le verifiche tecniche, dalle quali risulta che è possibile raggiungere l’obiettivo prefissato di un intervento definitivo e non provvisorio, in 90 giorni. ...

