Frana Amalfi, riunione al Genio Civile a Salerno: Tre mesi e tre milioni di euro (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso il via alle 10:30, presso la sede del Genio Civile a Salerno, la riunione tecnico operativa che dovrà trovare una soluzione per ripristinare la viabilità ad Amalfi, ricongiungendo i due tratti della statale 163 spezzati in due da una Frana. L’ipotesi provvisoria ed anticipata dal presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca è di installare un ponte provvisorio, il cui progetto è oggetto della riunione alla quale sono presenti oltre che De Luca, anche il presidente della commissione trasporti Luca Cascone, il vice presidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola (che ha anticipato gli argomenti al centro della riunione prima di sedersi al tavolo in un’intervista) il sindaco di Amalfi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso il via alle 10:30, presso la sede del, latecnico operativa che dovrà trovare una soluzione per ripristinare la viabilità ad, ricongiungendo i due tratti della statale 163 spezzati in due da una. L’ipotesi provvisoria ed anticipata dal presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca è di installare un ponte provvisorio, il cui progetto è oggetto dellaalla quale sono presenti oltre che De Luca, anche il presidente della commissione trasporti Luca Cascone, il vice presidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola (che ha anticipato gli argomenti al centro dellaprima di sedersi al tavolo in un’intervista) il sindaco di...

emergenzavvf : ?? In corso intervento dei #vigilidelfuoco a #Amalfi (SA) per una frana che ha investito un tratto della SS163, alte… - Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - emergenzavvf : Frana #Amalfi (SA), esclusa nella tarda serata di ieri dai #vigilidelfuoco la presenza di eventuali persone coinvol… - larampait : #FranaAmalfi, #Vicinanza: 'Subito commissario straordinario di governo per ricostruire e salvare stagione estiva' - andpellegrino : Frana di Amalfi, vertice al genio civile -