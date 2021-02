Forti perturbazioni da domani | allerta per Centro e Nord Italia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Le previsioni meteo pernon sono rassicuranti, ilsarà interessato da pioggia e nevicate intense fino a mercoledì Dasi prospetta per l’un tempo meteo decisamente nero da punto di vista meteorologico. Infatti a partire da questa notte fino a mercoledì 10 febbraio ilL'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Forti perturbazioni

Da domenica inizia un periodo instabile fino a mercoledì 10 con una seria diche ...in Lombardia e Friuli, meno intense sul Piemonte e sull'Emilia. Nevicate sulle Alpi sopra i 1.... a partire dal nord, investirà tutta Italia portandopiogge e temporali con tanto di allerta ... (fotogramma) Treno dida domani Da stanotte inizierà un periodo perturbato per il ...Il clima primaverile che ha contraddistinto il tempo in Italia negli ultimi giorni sta volgendo rapidamente verso il brutto con piogge e temporali, neve sui settori alpini e venti forti. Una perturba ...Maltempo: allerta gialla Protezione Civile su 15 regioni. Piogge e temporali, neve sui settori alpini e venti forti ROMA, 06 FEB - Una perturbazione di origine atlantica inizierà ad interessare dall ...