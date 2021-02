Fiorentina-Inter 0-2, i nerazzurri in testa al campionato (Di sabato 6 febbraio 2021) Con un gol per tempo l'Inter ha vinto 2-0 in casa della Fiorentina nell'anticipo della 21.a giornata di Serie A, prendendosi la testa della classifica, scavalcando di un punto il Milan (che giocherà domenica). Viola non in grande serata, fanno vedere qualcosa di Interessante solo fra i due gol degli ospiti. Non ce la fa Ribery (nemmeno in panchina), Prandelli opta per Eysseric accanto a Vlahovic. Sulle corsie ci sono Venuti e Biraghi, Borja Valero perno dei cinque di centrocampo. Stellini al timone per la squalifica di Conte, Sanchez affianca Lukaku, esterni Hakimi e Perisic. Fulmineo avvio dell'Inter che si installa nei pressi dell'area viola. Fenomenale Dragowski a respingere il tocco di Barella servito da Hakimi quasi nell'area piccola. La Fiorentina fatica a uscire, fa un blitz con ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 febbraio 2021) Con un gol per tempo l'ha vinto 2-0 in casa dellanell'anticipo della 21.a giornata di Serie A, prendendosi ladella classifica, scavalcando di un punto il Milan (che giocherà domenica). Viola non in grande serata, fanno vedere qualcosa diessante solo fra i due gol degli ospiti. Non ce la fa Ribery (nemmeno in panchina), Prandelli opta per Eysseric accanto a Vlahovic. Sulle corsie ci sono Venuti e Biraghi, Borja Valero perno dei cinque di centrocampo. Stellini al timone per la squalifica di Conte, Sanchez affianca Lukaku, esterni Hakimi e Perisic. Fulmineo avvio dell'che si installa nei pressi dell'area viola. Fenomenale Dragowski a respingere il tocco di Barella servito da Hakimi quasi nell'area piccola. Lafatica a uscire, fa un blitz con ...

pisto_gol : Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo)… - OptaPaolo : 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14,… - 23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - infoitsport : Niente Fiorentina-Inter in Cina: la Serie A stacca i diritti a Suning - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #SerieA #Fiorentina-Inter Gol, assist e corsa: #Barella vola sempre più in alto. E trascina l'@Inter in vetta https://t.co… -