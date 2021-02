Fiordaliso, chi è la cantautrice italiana e la sua forte storia (Di sabato 6 febbraio 2021) Marina Fiordaliso è nata a Piacenza, sotto il segno dell’Acquario, il 19 febbraio 1956. cantautrice italiana, ha regalato al pubblico italiano decine di canzoni diventate gioiello della musica su scala nazionale. I genitori, Auro e Carla Fiordaliso, hanno avuto 6 figli di cui la cantante è primogenita. Ha iniziato a studiare canto e pianoforte in tenera età, per poi iscriversi al Conservatorio. Negli anni ’70 ha esordito con il suo ingresso nell’orchestra Bagutti, con cui ha inciso diversi album. Fu scoperta nel 1981 da Salvatore De Pasquale (Depsa), e a Castrocaro presentò la canzone Scappa via. Si classificò al primo posto, a pari merito con Zucchero (autore del brano). A convincerla a iscriversi al concorso fu sua madre. Nel 1984 vinse Sanremo con Non voglio mica la luna, che poi sarebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Marinaè nata a Piacenza, sotto il segno dell’Acquario, il 19 febbraio 1956., ha regalato al pubblico italiano decine di canzoni diventate gioiello della musica su scala nazionale. I genitori, Auro e Carla, hanno avuto 6 figli di cui la cantante è primogenita. Ha iniziato a studiare canto e pianoin tenera età, per poi iscriversi al Conservatorio. Negli anni ’70 ha esordito con il suo ingresso nell’orchestra Bagutti, con cui ha inciso diversi album. Fu scoperta nel 1981 da Salvatore De Pasquale (Depsa), e a Castrocaro presentò la canzone Scappa via. Si classificò al primo posto, a pari merito con Zucchero (autore del brano). A convincerla a iscriversi al concorso fu sua madre. Nel 1984 vinse Sanremo con Non voglio mica la luna, che poi sarebbe ...

