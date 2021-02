Finale Atp Cup Italia-Russia | pioggia a Melbourne | si inizia sotto il tetto

(Di domenica 7 febbraio 2021) Piove ae quindi ladell’Atp Cup trae Russa cominceràil. Cresce l’attesa per l’attotra la compagine azzurra e quella russa con Fabio Fognini che aprirà le danze contro Andrey Rublev, a seguire Matteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev ed infine il doppio decisivo. Ma si giocherà indoor per via del tempo instabile e con unache potrebbe disturbare il programma, per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di chiudere il. Si parte a mezzanottena: le tre partite saranno a seguire una dopo l’altra. SportFace.

WeAreTennisITA : La notte di Melbourne è ancora più azzurra ?? @stetone91 batte Monteiro per 6-3 6-4 e conquista la sua prima finale… - Eurosport_IT : Dopo 33 anni torna una finale tutta ITALIANA nel circuito ATP! ?????? Sinner batte Khachanov e raggiunge Travaglia ne… - Eurosport_IT : FINALE TUTTA ITALIANA AL GREAT OCEAN ROAD OPEN ?????? Sinner e Travaglia si sfideranno nell'atto finale nel torneo 25… - sportchow : Tennis ATP Cup finale. Russie / Italie : 00h00 : Andrey Rublev (Rus) vs Fabio Fognini (Ita). 1h20 : Daniil Medvedev… - Leonard40959202 : PAOLO BERTOLUCCI E LA FINALE ’80: “PERSI MALE CON CORRADO. CHE BRAVO TRAVAGLIA!” -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Atp

... Jannik Sinner vince la resistenza del russo Karen Khachanov: una battaglia in semifinale vincendo la quale adesso l'altoatesino affronterà Stefano Travaglia per unatutta italiana attesa ...Eccellente risultato per l'Italia del Tennis, che superando la Spagna in semifinale si è qualificata per ladell'Cup. Torneo fra nazioni che vede partecipare tutti i più forti giocatori ...Piove a Melbourne e quindi la finale dell’Atp Cup tra Italia e Russa comincerà sotto il tetto. Cresce l’attesa per l’atto finale tra la compagine azzurra e quella russa con Fabio Fognini che aprirà le ...Dopo le finali dell’Atp Cup con la Russia e dell’Atp 250 con il derby azzurro, scatta il primo Slam della stagione: 30 mila spettatori ammessi ogni giorno, vietati i giudici di linea ...