Finale ATP Cup 2021, orari Italia-Russia: programma, tv, streaming (Di sabato 6 febbraio 2021) A Melbourne, in Australia, si conclude il torneo per squadre Nazionali che ha fatto da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale: domani, domenica 7 febbraio, si giocherà la Finale dell’ATP Cup 2021 di tennis. Toccherà all’Italia affrontare la Russia. Gli azzurri hanno superato 3-0 la Spagna, mentre la Russia è risultata vincitrice in semiFinale contro la Germania per 2-1. Si inizierà alla mezzanotte Italiana con i due singolari: prima i numeri due, poi i numeri uno. A seguire, soltanto in caso di punteggio non acquisito, si giocherà il doppio. Domenica 7 febbraio si terrà la quinta ed ultima giornata dell’ATP Cup 2021 di tennis. Sarà possibile seguire la Finale tra l’Italia e la Russia ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) A Melbourne, in Australia, si conclude il torneo per squadre Nazionali che ha fatto da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale: domani, domenica 7 febbraio, si giocherà ladell’ATP Cupdi tennis. Toccherà all’affrontare la. Gli azzurri hanno superato 3-0 la Spagna, mentre laè risultata vincitrice in semicontro la Germania per 2-1. Si inizierà alla mezzanottena con i due singolari: prima i numeri due, poi i numeri uno. A seguire, soltanto in caso di punteggio non acquisito, si giocherà il doppio. Domenica 7 febbraio si terrà la quinta ed ultima giornata dell’ATP Cupdi tennis. Sarà possibile seguire latra l’e la...

