FIFA Ultimate Team | Diogo Jota del Liverpool è il miglior giocatore al mondo su PlayStation

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildelè un ottimo attaccante, una grande ala e, qualità decisamente inaspettata, ildisual. La stella portoghese è infatti il numero uno nella leaderboard diChampions. Non si tratta decisamente di una posizione ottenuta grazie alla fortuna, come dimostrano diversi screenshot che testimoniano la sua supremazia nei campi virtuali. La bravura diè tale da aver raggiunto perfino le trenta vittorie consecutive senza mai perdere nemmeno una volta, qualcosa che nemmeno i giocatori più hardcore di...

Chi è il giocatore più forte di FIFA al mondo? Un normale videogiocatore? Per niente, è il vero calciatore Diogo Jota del Liverpool, un maestro sia con il pallone che con il pad.Diogo Jota, l'ala portoghese del Liverpool, vola al primo posto della classifica Ultimate Team Champions di FIFA 21 su console PlayStation ...