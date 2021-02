FIFA 21 FUT ha un inaspettato miglior giocatore al mondo su PlayStation: Diogo Jota del Liverpool! (Di sabato 6 febbraio 2021) Il giocatore del Liverpool, Diogo Jota è un ottimo attaccante, una grande ala e, qualità decisamente inaspettata, il miglior giocatore di FIFA Ultimate Team su PlayStation al mondo. La stella portoghese è infatti il numero uno nella leaderboard di FIFA Ultimate Team Champions. Non si tratta decisamente di una posizione ottenuta grazie alla fortuna, come dimostrano diversi screenshot che testimoniano la sua supremazia nei campi virtuali. La bravura di Jota è tale da aver raggiunto perfino le trenta vittorie consecutive senza mai perdere nemmeno una volta, qualcosa che nemmeno i giocatori più hardcore di FIFA Ultimate Team possono vantare. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 febbraio 2021) Ildel Liverpool,è un ottimo attaccante, una grande ala e, qualità decisamente inaspettata, ildiUltimate Team sual. La stella portoghese è infatti il numero uno nella leaderboard diUltimate Team Champions. Non si tratta decisamente di una posizione ottenuta grazie alla fortuna, come dimostrano diversi screenshot che testimoniano la sua supremazia nei campi virtuali. La bravura diè tale da aver raggiunto perfino le trenta vittorie consecutive senza mai perdere nemmeno una volta, qualcosa che nemmeno i giocatori più hardcore diUltimate Team possono vantare. Leggi altro...

