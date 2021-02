FIFA 21: Diogo Jota domina la FUT Champions Weekend League del 5 Febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Tramite il suo profilo eSports ufficiale, l’attaccante del Liverpool Diogo Jota ha condiviso una foto con il piazzamento ( momentaneo ) nella FUT Champions Weekend League di FUT 21 che si sta svolgendo in queste ore. Al momento l’ala portoghese occupa il primo posto sulla piattaforma PlayStation con bel 2451 Skill Rating e sembra difficile che qualcuno possa spodestarlo dal primato visto il punteggio acquisito nelle 30 partite disputate. Contestualmente Diogo Jota ha svelato anche la carta Pro Player ricevuta da EA Sports, la carta in questione viene regalata a tutti i calciatori professionisti che ne fanno richiesta. A quanto pare la software house canadese ha ascoltato le richieste dell’attaccante rilasciate durante un’intervista rilasciata nel mese di Novembre ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 6 febbraio 2021) Tramite il suo profilo eSports ufficiale, l’attaccante del Liverpoolha condiviso una foto con il piazzamento ( momentaneo ) nella FUTdi FUT 21 che si sta svolgendo in queste ore. Al momento l’ala portoghese occupa il primo posto sulla piattaforma PlayStation con bel 2451 Skill Rating e sembra difficile che qualcuno possa spodestarlo dal primato visto il punteggio acquisito nelle 30 partite disputate. Contestualmenteha svelato anche la carta Pro Player ricevuta da EA Sports, la carta in questione viene regalata a tutti i calciatori professionisti che ne fanno richiesta. A quanto pare la software house canadese ha ascoltato le richieste dell’attaccante rilasciate durante un’intervista rilasciata nel mese di Novembre ...

