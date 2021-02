Festa abusiva in cascina: minacciano e aggrediscono i carabinieri, due arresti (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Treviglio hanno proceduto all’arresto di L.L. e F.A.L., fratelli di 45 e 53 anni di Verdello, entrambi pregiudicati, resisi responsabili di violenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché danneggiamento del veicolo militare. Gli uomini dell’Arma erano stati allertati dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 che indicava una Festa con musica alta e schiamazzi provenire dai campi, in zona cascina Ravarolo. I militari, dopo aver individuato la Festa non autorizzata, notando la partecipazione di oltre una ventina di persone raggruppatesi intorno ad un falò, prima di intervenire hanno richiesto l’ausilio di altri equipaggi per poter procedere al controllo in sicurezza. Nel mentre, però, sono stati ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella notte tra venerdì e sabato idella Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Treviglio hanno proceduto all’arresto di L.L. e F.A.L., fratelli di 45 e 53 anni di Verdello, entrambi pregiudicati, resisi responsabili di violenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché danneggiamento del veicolo militare. Gli uomini dell’Arma erano stati allertati dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 che indicava unacon musica alta e schiamazzi provenire dai campi, in zonaRavarolo. I militari, dopo aver individuato lanon autorizzata, notando la partecipazione di oltre una ventina di persone raggruppatesi intorno ad un falò, prima di intervenire hanno richiesto l’ausilio di altri equipaggi per poter procedere al controllo in sicurezza. Nel mentre, però, sono stati ...

