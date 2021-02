Federico Zampaglione: “Da quando sei andata via…”, un post pieno di dolore (Di sabato 6 febbraio 2021) Federico Zampaglione: “Da quando sei andata via…”, il dolore dell’amatissimo cantante, raccolto in un commovente post, per la difficile perdita. E’ sicuramente uno degli artisti più amati in assoluto, con la sua voce forte e graffiante conquista ogni volta tutti; i suoi migliaia di fan sono sempre presi dalla sua musica, tanto profonda e pura. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 febbraio 2021): “Dasei”, ildell’amatissimo cantante, raccolto in un commovente, per la difficile perdita. E’ sicuramente uno degli artisti più amati in assoluto, con la sua voce forte e graffiante conquista ogni volta tutti; i suoi migliaia di fan sono sempre presi dalla sua musica, tanto profonda e pura. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Giglia Marra fidanzata Federico Zampaglione: un amore nato per caso - #Giglia #Marra #fidanzata #Federico - moro_una : RT @naiemzzu: Federico Zampaglione dei Tiromancino a Radio Italia: “A Sanremo farò il tifo per Ermal Meta, che è un amico.” piango perché… - an12frnc : RT @naiemzzu: Federico Zampaglione dei Tiromancino a Radio Italia: “A Sanremo farò il tifo per Ermal Meta, che è un amico.” piango perché… - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti @michele_bravi #AnnaValle #FedericoZampaglione, Ainett Stephens, Antonella Elia e… - Cateman279 : RT @naiemzzu: Federico Zampaglione dei Tiromancino a Radio Italia: “A Sanremo farò il tifo per Ermal Meta, che è un amico.” piango perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Zampaglione Federico Zampaglione: "Ascolto Venerus e al Festival faccio il tifo per Ermal Meta e Noemi"

Stasera (venerdì 4 febbraio) i Tiromancino saranno protagonisti di RADIO ITALIA LIVE e, prima di salire sul palco del Reward Music Place per esibirsi in un concerto esclusivo, Federico Zampaglione ha incontrato #atupertu la redazione di Radio Italia per una video intervista in cui ha raccontato che musica ascolta e ha svelato per chi farà il tifo al prossimo Festival di ...

Chi è Giglia Marra: tutto sulla compagna di Federico Zampaglione

Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Giglia Marra, la compagna di Federico Zampaglione: ecco la sua storia, tra biografia e vita privata... Giglia Marra è la donna che ha conquistato il cuore dell'artista Federico Zampaglione. Dopo la fine della sua relazione con l'...

Giglia Marra fidanzata Federico Zampaglione: un amore nato per caso YouMovies Chi è Anna Valle: età, marito, figli, vita privata e carriera dell’ospite di Verissimo del 6 febbraio

Sono Anna Valle, Antonella Elia, Michele Bravi e Federico Zampaglione gli ospiti di Verissimo di sabato 6 febbraio. Per Silvia Toffanin sarà la prima volta con Zampaglione, fondatore dei Tiromancino e ...

Giglia Marra fidanzata Federico Zampaglione: un amore nato per caso

Chi è Giglia Marra, la fidanzata di Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino? Ecco che cosa sappiamo: un amore nato per caso.

Stasera (venerdì 4 febbraio) i Tiromancino saranno protagonisti di RADIO ITALIA LIVE e, prima di salire sul palco del Reward Music Place per esibirsi in un concerto esclusivo,ha incontrato #atupertu la redazione di Radio Italia per una video intervista in cui ha raccontato che musica ascolta e ha svelato per chi farà il tifo al prossimo Festival di ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Giglia Marra, la compagna di: ecco la sua storia, tra biografia e vita privata... Giglia Marra è la donna che ha conquistato il cuore dell'artista. Dopo la fine della sua relazione con l'...Sono Anna Valle, Antonella Elia, Michele Bravi e Federico Zampaglione gli ospiti di Verissimo di sabato 6 febbraio. Per Silvia Toffanin sarà la prima volta con Zampaglione, fondatore dei Tiromancino e ...Chi è Giglia Marra, la fidanzata di Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino? Ecco che cosa sappiamo: un amore nato per caso.