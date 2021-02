Federica Nargi | la dolcissima dedica di Matri per il compleanno

Leggi su dilei

(Di sabato 6 febbraio 2021) È tempo di festeggiamenti per: l’ex velina ha compiuto 31 anni e ha celebrato questo traguardo tra le braccia dei suoi cari, il compagno Alessandroe le loro bambine Sofia e Beatrice. La showgirl ha pubblicato su Instagram un scatto con degli enormi palloncini col numero 31 e cuori rossi: un ritratto di famiglia tenerissimo, accompagnato dalla frase: “l regalo più bello??? Racchiuso tutto in questa foto! Grazie a tutti per gli auguri ricevuti”. Sono stati tantissimi infatti i messaggi cheha condiviso nelle storie di Instagram: tra gli auguri della sorella e degli amici più cari – come Bianca Atzei ed Elisabetta Franchi – i più dolci sono stati sicuramente quelli dell’amica Costanza Caracciolo, sua compagna d’avventura negli anni in cui erano entrambe veline a ...