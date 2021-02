Farmaci cinesi spacciati per ‘cure anti-Covid’: sequestrate 14.300 dosi (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) I Carabinieri dei NAS, nell’ambito di una ampia strategia concertata con il Ministero della Salute, hanno eseguito, nell’arco dell’ultimo mese, specifici servizi di controllo finalizzati alla ricerca di canali di importazione clandestina e approvvigionamento illegale di Farmaci asseritamente destinati per la cura del COVID-19, operando il sequestro di 121 mila medicinali di origine straniera, principalmente cinesi, privi di autorizzazione e di qualsivoglia valutazione sulla validità terapeutica e sull’assenza di effetti collaterali. L’operazione Gli accertamenti dei NAS, che avevano portato ad una prima fase di interventi con l’individuazione di 107 mila prodotti illegali presso associazioni culturali, supermarket etnici e aree doganali di transito merci e passeggeri tra Roma, Milano e Firenze, hanno continuato a monitorare la possibile sussistenza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) I Carabinieri dei NAS, nell’ambito di una ampia strategia concertata con il Ministero della Salute, hanno eseguito, nell’arco dell’ultimo mese, specifici servizi di controllo finalizzati alla ricerca di canali di importazione clandestina e approvvigionamento illegale diasseritamente destinati per la cura del COVID-19, operando il sequestro di 121 mila medicinali di origine straniera, principalmente, privi di autorizzazione e di qualsivoglia valutazione sulla validità terapeutica e sull’assenza di effetti collaterali. L’operazione Gli accertamenti dei NAS, che avevano portato ad una prima fase di interventi con l’individuazione di 107 mila prodotti illegali presso associazioni culturali, supermarket etnici e aree doganali di transito merci e passeggeri tra Roma, Milano e Firenze, hanno continuato a monitorare la possibile sussistenza di ...

