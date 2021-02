Farmaci cinesi anti-Covid anche in frutteria e tra gli strumenti musicali: blitz dei Nas in tutta Italia (Di sabato 6 febbraio 2021) Sequestrati oltre 120mila Farmaci antiCovid cinesi. I carabinieri dei Nas, nell’ambito di una ampia strategia concertata con il ministero della Salute, hanno eseguito, nell’arco dell’ultimo mese, specifici servizi di controllo per la ricerca di canali di importazione clandestina e approvvigionamento illegale di Farmaci asseritamente destinati per la cura del Covid-19, operando il sequestro di 121mila medicinali di origine straniera, principalmente cinesi, privi di autorizzazione e di qualsivoglia valutazione sulla validità terapeutica e sull’assenza di effetti collaterali. Farmaci cinesi: li vendeva anche un negozio di strumenti musicali Gli accertamenti dei Nas avevano portato ad una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Sequestrati oltre 120mila. I carabinieri dei Nas, nell’ambito di una ampia strategia concertata con il ministero della Salute, hanno eseguito, nell’arco dell’ultimo mese, specifici servizi di controllo per la ricerca di canali di importazione clandestina e approvvigionamento illegale diasseritamente destinati per la cura del-19, operando il sequestro di 121mila medicinali di origine straniera, principalmente, privi di autorizzazione e di qualsivoglia valutazione sulla validità terapeutica e sull’assenza di effetti collaterali.: li vendevaun negozio diGli accertamenti dei Nas avevano portato ad una ...

LiberoReporter : Operazione dei Nas: CC sequestrano 121mila farmaci anti Covid cinesi - SecolodItalia1 : Farmaci cinesi anti-Covid anche in frutteria e tra gli strumenti musicali: blitz dei Nas in tutta Italia… - messveneto : Il traffico dei farmaci anti Covid cinesi: sequestrati 121mila medicinali illegali: I prodotti, venduti sottobanco… - ilmessaggeroit : Farmaci anti Covid cinesi venduti sottobanco sequestrati dai Nas tra Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze - CorriereCitta : Farmaci cinesi spacciati per ‘cure anti-Covid’: sequestrate 14.300 dosi (VIDEO) -