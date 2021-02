Falcao: 'Juve - Roma derby nazionale' (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma - Chiudere gli occhi e immaginare Juventus - Roma , quella che contava e che segnava il destino del campionato. La sfida anni '80 tra la superpotenza bianconera e il sogno giallorosso che stava ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021)- Chiudere gli occhi e immaginarentus -, quella che contava e che segnava il destino del campionato. La sfida anni '80 tra la superpotenza bianconera e il sogno giallorosso che stava ...

Oggi Falcao vive il dramma del Covid nel suo palazzo di Porto Alegre, nel Brasile meridionale, insieme con la moglie Cristina e la glia Antonia di 15 anni. E ricorda con nostalgia quelle sfide senza ...

'È il mio derby. La Lazio, quando c'ero io, nemmeno la consideravamo. Esisteva solo la Juve, per tutta la stagione'. La fotografia di Juventus - Roma è nelle parole del Divino Falcao. Perché i match con i bianconeri a lungo sono andati oltre quello che può rappresentare un derby, ...

“C’era sempre una tensione incredibile” Paulo Roberto Falcao, ex giocatore della Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha raccontato la rivalità con la Juventus. Queste le sue parole: ...

«È il mio derby. La Lazio, quando c’ero io, nemmeno la consideravamo. Esisteva solo la Juve, per tutta la stagione». La fotografia di Juventus-Roma è nelle parole ...

