Falcao: “Juve-Roma derby nazionale. Il gol di Turone fu uno scandalo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Insieme a Totti, Paulo Roberto Falcao è sicuramente l’icona della Romanità. Oggi il brasiliano vive il dramma del Covid nel suo palazzo di Porto Alegre, insieme alla moglie Cristina e la figlia Antonia di 15 anni, e ricorda con nostalgia le sfide tra la Juventus e i giallorossi senza dimenticare il gol di Turone: “Come me la passo in Brasile? Esattamente come voi ve la passate in Italia – ha detto Falcao ai microfoni del Corriere dello Sport -. Si riapre e si chiude tutto a seconda di quanto sono pieni gli ospedali. La mia sensazione è che nessuno ci sta capendo niente. E’ un momento triste anche per il calcio con gli stadi vuoti e lo spettacolo che ne risente”. E’ poi passato a parlare di cosa significava per lui il match Juventus-Roma, in vista di quello che si ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Insieme a Totti, Paulo Robertoè sicuramente l’icona dellanità. Oggi il brasiliano vive il dramma del Covid nel suo palazzo di Porto Alegre, insieme alla moglie Cristina e la figlia Antonia di 15 anni, e ricorda con nostalgia le sfide tra lantus e i giallorossi senza dimenticare il gol di: “Come me la passo in Brasile? Esattamente come voi ve la passate in Italia – ha dettoai microfoni del Corriere dello Sport -. Si riapre e si chiude tutto a seconda di quanto sono pieni gli ospedali. La mia sensazione è che nessuno ci sta capendo niente. E’ un momento triste anche per il calcio con gli stadi vuoti e lo spettacolo che ne risente”. E’ poi passato a parlare di cosa significava per lui il matchntus-, in vista di quello che si ...

