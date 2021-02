Fair play Belotti: il gesto dell’attaccante in Atalanta-Torino (Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea Belotti si è reso protagonista di un bellissimo gesto di Fair play nel corso di Atalanta-Torino: ecco cosa è successo Andrea Belotti si è reso protagonista di un bellissimo gesto di Fair play nel corso del primo tempo tra Atalanta e Torino. Belotti si avvicina all’area e viene atterrato da Romero al limite. Appena si rialza fa subito segno all’arbitro che non è fallo e che è caduto da solo. Forneau inizialmente ammonisce Romero ma poi ascolta il capitano del Toro e fa ripartire l’azione con una palla scodellata che i granata restituiscono all’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Andreasi è reso protagonista di un bellissimodinel corso di: ecco cosa è successo Andreasi è reso protagonista di un bellissimodinel corso del primo tempo trasi avvicina all’area e viene atterrato da Romero al limite. Appena si rialza fa subito segno all’arbitro che non è fallo e che è caduto da solo. Forneau inizialmente ammonisce Romero ma poi ascolta il capitano del Toro e fa ripartire l’azione con una palla scodellata che i granata restituiscono all’. Leggi su Calcionews24.com

Andrea Belotti si è reso protagonista di un bellissimo gesto di fair play nel corso di Atalanta - Torino: ecco cosa è successo

I bambini e la pittura del fair play

Un concorso di pittura dedicato al fair play e riservato ai più piccoli. Il Comitato nazionale sammarinese Fair play (Cnsfp) rilancia l’iniziativa dell’International Fair play Committee invitando bamb ...

