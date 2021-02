Fabrizio Corona in love, la ‘fortunata’ è famosissima: “Dormiamo insieme” (Di sabato 6 febbraio 2021) Sembra proprio che tra i due piccioncini sia scattata davvero la scintilla: “Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me“, ha rivelato Corona. “Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei viene a trovarmi. Ci siamo ritrovati. Detesto il termine trombamici – ha spiegato -, quel termine indica due persone che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme per appagare l’istinto, e non è il nostro caso. (Continua..) Ma non siamo nemmeno fidanzati. Ho 50 anni e accetto quello che arriva, io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci vediamo ma non abbiamo progetti precisi. Ci lasciamo vivere, diciamo che siamo amici con turbamento”. Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme?! L’ex re ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 febbraio 2021) Sembra proprio che tra i due piccioncini sia scattata davvero la scintilla: “Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me“, ha rivelato. “Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei viene a trovarmi. Ci siamo ritrovati. Detesto il termine trombamici – ha spiegato -, quel termine indica due persone che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giornoper appagare l’istinto, e non è il nostro caso. (Continua..) Ma non siamo nemmeno fidanzati. Ho 50 anni e accetto quello che arriva, io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci vediamo ma non abbiamo progetti precisi. Ci lasciamo vivere, diciamo che siamo amici con turbamento”.e Asia Argento di nuovo?! L’ex re ...

