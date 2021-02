F2 | Roberto Merhi | possibile ritorno?

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo due anni di assenza,potrebbe farin F2 in vista della stagione 2021. L’ex pilota di Marussia in F1 e Campos Racing, con cui ha fatto la sua prima apparizione nella categoria cadetta, potrebbe rientrare in pista per rimettersi nuovamente in gioco. Quali potrebbero essere le ipotesi?vicino alin F2 A distanza di un mese dai test pre-stagionali della categoria cadetta ci si interroga, ovviamente, su quella che sarà la griglia di partenza definitiva dell’imminente campionato. Dopo l’annuncio del doppio impegno di Matteo Nannini, che si dividerà tra F2 e F3 scendendo in pista per un totale di 45 volte, potrebbe arrivare presto un’altra notizia. Parliamo deldi ...

Sembra incredibile mapotrebbe fare ritorno nella Formula 2 . Il pilota spagnolo, ex Marussia in Formula 1 ed ex Mercedes nel DTM, sarebbe in trattativa con MP Motorsport per competere a tempo pieno nella ......Virtuosi Racing 1m43.028s +1.201s 37 15 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m43.164s +1.337s 28 16 Bent Viscaal Trident 1m43.478s +1.651s 35 17 Oscar Piastri Prema 1m43.521s +1.694s 30 18...Dopo due anni di assenza, Roberto Merhi potrebbe far ritorno in F2 in vista della stagione 2021. Probabile approdo in MP Motorsport.Tutte le squadre di F2 hanno annunciato almeno un pilota, tranne Charouz e Trident, gli unici ad avere ancora entrambi i posti vacanti.