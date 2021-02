“Embrace of Souls” | un gruppo metal italiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 6 febbraio 2021) Gliofnascono da un’idea: riunire in una sola band tutto il meglio che il symphonic powerha da offrire. L’album di debutto, The Number of Destiny, uscirà il 19 febbraio. Nell’attesa sono disponibili sugli store digitali i brani From the Sky e The Number of the Destiny. Chi sono gliof? Gliofnascono da un’idea di Michele Olmi, batterista dei Chronosfear. L’idea è quella di riunire i talenti più spiccati che il panoramaha da offrire. Ilè formato da Giacomo Voli (Rhapsody Of Fire) alla voce, Xavier Rota (Chronosfear) al basso, Davide Scuteri (Choirs Of Veritas e RavenWord) alle tastiere e Giovanni Paolo Galeotti ...