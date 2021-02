Elisabetta diventò Regina a soli 25 anni. Le sue parole alla notizia della morte del padre (Di sabato 6 febbraio 2021) La Regina Elisabetta aveva solo 25 anni quando suo padre, Giorgio VI, morì improvvisamente di trombosi coronarica durante il sonno, mentre si trovava a Sandringham House, nel Norfolk, all’età di 56 anni. Proprio quell’evento la obbligò ad occupare il trono in giovane età. L’allora principessa Elisabetta si trovava in Kenya assieme al principe Filippo, quando ricevette la dolorosissima notizia: lo riporta il Mirror. La giovane principessa si ritrovò quindi non solo a dover fare i conti con la perdita di suo padre, ma anche a dover accettare il fatto che ora era lei la monarca. Una successione talmente rapida di eventi da cambiare completamente ogni aspetto della sua vita. Ricordando quel giorno straziante del 6 ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 febbraio 2021) Laaveva solo 25quando suo, Giorgio VI, morì improvvisamente di trombosi coronarica durante il sonno, mentre si trovava a Sandringham House, nel Norfolk, all’età di 56. Proprio quell’evento la obbligò ad occupare il trono in giovane età. L’allora principessasi trovava in Kenya assieme al principe Filippo, quando ricevette la dolorosissima: lo riporta il Mirror. La giovane principessa si ritrovò quindi non solo a dover fare i conti con la perdita di suo, ma anche a dover accettare il fatto che ora era lei la monarca. Una successione talmente rapida di eventi da cambiare completamente ogni aspettosua vita. Ricordando quel giorno straziante del 6 ...

