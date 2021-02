Elisabetta Canalis sexy su Instagram: lo scatto in intimo entusiasma i fan (FOTO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra i profili social più apprezzati e più cliccati dagli italiani c’è sicuramente quello di Elisabetta Canalis, che riceve una pioggia di like e commenti per ogni FOTO postata. L’ex velina, a pochi giorni da San Valentino, ha conquistato i suoi numerosi followers con uno scatto sexy. La donna è in posa davanti allo specchio, indossando un intimo nero e tenendo in mano una rosa. A risaltare è ovviamente il suo fisico e le sue curve. Il post di Elisabetta Canalis Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra i profili social più apprezzati e più cliccati dagli italiani c’è sicuramente quello di, che riceve una pioggia di like e commenti per ognipostata. L’ex velina, a pochi giorni da San Valentino, ha conquistato i suoi numerosi followers con uno. La donna è in posa davanti allo specchio, indossando unnero e tenendo in mano una rosa. A risaltare è ovviamente il suo fisico e le sue curve. Il post diVisualizza questo post suUn post condiviso da(@littlecrumb ) SportFace.

