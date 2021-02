Elezioni comunali, Napoli banco di prova per alleanza Pd – M5S (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra qualche mese, molto probabilmente a giugno, diverse città saranno chiamate al voto per il rinnovo dei consigli comunali. Anche Napoli si prepara a eleggere il nuovo sindaco, che sarà il primo dell’era post De Magistris. Gli sconvolgimenti che si sono determinati sul piano politico nazionale hanno avuto, e inevitabilmente avranno, un riverbero anche sul voto amministrativo. Il discorso di Conte ha in qualche modo dettato la linea per il centrosinistra: c’è la necessità di ricostruire un campo progressista che possa godere di un’alleanza forte e strutturale. Va da sé che i principali attori di quest’alleanza dovranno essere il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Nella città partenopea l’ipotesi che Pd e M5S possano esprimere un candidato unitario è cosa che si vocifera da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra qualche mese, molto probabilmente a giugno, diverse città saranno chiamate al voto per il rinnovo dei consigli. Anchesi prepara a eleggere il nuovo sindaco, che sarà il primo dell’era post De Magistris. Gli sconvolgimenti che si sono determinati sul piano politico nazionale hanno avuto, e inevitabilmente avranno, un riverbero anche sul voto amministrativo. Il discorso di Conte ha in qualche modo dettato la linea per il centrosinistra: c’è la necessità di ricostruire un campo progressista che possa godere di un’forte e strutturale. Va da sé che i principali attori di quest’dovranno essere il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Nella città partenopea l’ipotesi che Pd e M5S possano esprimere un candidato unitario è cosa che si vocifera da ...

