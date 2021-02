Elezioni a Milano, Sala: "Lavoriamo per farle in primavera" (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 febbraio 2021 - Le Amministrative a Milano? "Credo sia giusto fare le Elezioni a scadenza naturale , se poi le condizioni della pandemia non lo permetteranno, non siamo mica dei pazzi; ma ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 febbraio 2021), 6 febbraio 2021 - Le Amministrative a? "Credo sia giusto fare lea scadenza naturale , se poi le condizioni della pandemia non lo permetteranno, non siamo mica dei pazzi; ma ...

TV7Benevento : **Milano: Sala, 'al lavoro per elezioni tra 4 o 5 mesi, chiediamo scadenza naturale'**... - iperboreo_ : @Thomasa22879421 @matteo_sid @LFL983 @micheleboldrin Elezioni su blockchain? Lo sai che il voto online con il siste… - riccardosanna14 : RT @AValvecchia: #palombelli ma cosa dice? Le elezioni dei sindaci Milano Roma ecc non sono pericolose? - sabrimaggioni : RT @AValvecchia: #palombelli ma cosa dice? Le elezioni dei sindaci Milano Roma ecc non sono pericolose? - AValvecchia : #palombelli ma cosa dice? Le elezioni dei sindaci Milano Roma ecc non sono pericolose? -