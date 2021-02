Egitto senza ritegno, in carcere pure l’amico di Zaki. L’accademico di Vienna era arrivato al Cairo da pochi giorni (Di sabato 6 febbraio 2021) Sembra incredibile eppure dopo l’omicidio di Giulio Regeni e l’arresto immotivato di Patrick Zaki, l’Egitto non la smette di calpestare i diritti dell’uomo. A tre giorni dall’anniversario del blitz con cui è finito in carcere lo studente di Bologna, tutt’ora detenuto in assenza di prove, anche uno dei suoi più cari amici è stato fermato al Cairo. Si tratta di Ahmed Samir Santawy che da pochi giorni era rientrato in Egitto da Vienna, Paese in cui studia, che sarebbe stato prelevato con modalità che ricordano molto da vicino quelle usate con Zaki. Il giovane, come gli era stato raccontato dalla famiglia, era stato convocato dalla polizia che voleva interrogarlo e così si era presentato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Sembra incredibile epdopo l’omicidio di Giulio Regeni e l’arresto immotivato di Patrick, l’non la smette di calpestare i diritti dell’uomo. A tredall’anniversario del blitz con cui è finito inlo studente di Bologna, tutt’ora detenuto in asdi prove, anche uno dei suoi più cari amici è stato fermato al. Si tratta di Ahmed Samir Santawy che daera rientrato inda, Paese in cui studia, che sarebbe stato prelevato con modalità che ricordano molto da vicino quelle usate con. Il giovane, come gli era stato raccontato dalla famiglia, era stato convocato dalla polizia che voleva interrogarlo e così si era presentato ...

pierofassino : Cittadinanza italiana per #PatrickZaki. Domani è un anno dall’arresto dello studente di Bologna. Sottoscrivo la moz… - Noovyis : (Egitto senza ritegno, in carcere pure l’amico di Zaki. L’accademico di Vienna era arrivato al Cairo da pochi giorn… - MazzaliVanna : RT @pierofassino: Cittadinanza italiana per #PatrickZaki. Domani è un anno dall’arresto dello studente di Bologna. Sottoscrivo la mozione d… - mimmolipari : RT @pierofassino: Cittadinanza italiana per #PatrickZaki. Domani è un anno dall’arresto dello studente di Bologna. Sottoscrivo la mozione d… - albertoorselli : RT @pierofassino: Cittadinanza italiana per #PatrickZaki. Domani è un anno dall’arresto dello studente di Bologna. Sottoscrivo la mozione d… -