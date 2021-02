È stato ritrovato nell'Adige il corpo della mamma di Benno, scomparsa da un mese (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Laura Perselli è morta. La conferma è arrivata con il ritrovamento del suo cadavere nella acque del fiume Adige tra le frazioni di San Floriano e Laghetti di Egna in Bassa Atesina a sud del capoluogo altoatesino Bolzano. La donna di 68 anni era la madre di Benno Neumair, 30 anni, supplente di matematica in una scuola media in lingua tedesca di Bolzano, con un passato di ossessione verso il culturismo sfrenato e che dal 29 gennaio si trova in carcere quale indiziato dei delitti di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori. Di Peter Neumair, padre di Benno e compagno di Laura, ancora nessuna notizia: sommozzatori e vigili del fuoco lo stanno ancora cercando. Con il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli la posizione del figlio si aggrava. Il legale di Benno, ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Laura Perselli è morta. La conferma è arrivata con il ritrovamento del suo cadaverea acque del fiumetra le frazioni di San Floriano e Laghetti di Egna in Bassa Atesina a sud del capoluogo altoatesino Bolzano. La donna di 68 anni era la madre diNeumair, 30 anni, supplente di matematica in una scuola media in lingua tedesca di Bolzano, con un passato di ossessione verso il culturismo sfrenato e che dal 29 gennaio si trova in carcere quale indiziato dei delitti di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori. Di Peter Neumair, padre die compagno di Laura, ancora nessuna notizia: sommozzatori e vigili del fuoco lo stanno ancora cercando. Con il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli la posizione del figlio si aggrava. Il legale di, ...

