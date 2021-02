“È la prima volta in assoluto che succede”. E Andrea Zelletta scoppia a piangere in diretta: emozione alle stelle per l’incontro al GF Vip (Di sabato 6 febbraio 2021) Momenti di fortissima emozione nell’ultima puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Gran parte della serata è stata ovviamente dedicata a Dayane Mello, colpita dal gravissimo lutto causato dalla perdita di suo fratello Lucas. Anche gli ex concorrenti della Casa l’hanno omaggiata salutandola in giardino, inoltre lei ha avuto l’opportunità anche di incontrare l’ex suocera, la quale le ha manifestato vicinanza. Ma tanta commozione c’è stata anche da parte del gieffino Andrea Zelletta. Alfonso Signorini e la produzione del reality show gli hanno infatti organizzato una bellissima sorpresa, che ha fatto piangere lui e milioni di telespettatori. Un incontro davvero speciale e inaspettato da parte del vippone, che non ha potuto che essere felice di quel regalo. Un faccia a faccia meraviglioso, che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Momenti di fortissimanell’ultima puntata indel ‘Grande Fratello Vip’. Gran parte della serata è stata ovviamente dedicata a Dayane Mello, colpita dal gravissimo lutto causato dalla perdita di suo fratello Lucas. Anche gli ex concorrenti della Casa l’hanno omaggiata salutandola in giardino, inoltre lei ha avuto l’opportunità anche di incontrare l’ex suocera, la quale le ha manifestato vicinanza. Ma tanta commozione c’è stata anche da parte del gieffino. Alfonso Signorini e la produzione del reality show gli hanno infatti organizzato una bellissima sorpresa, che ha fattolui e milioni di telespettatori. Un incontro davvero speciale e inaspettato da parte del vippone, che non ha potuto che essere felice di quel regalo. Un faccia a faccia meraviglioso, che ha ...

