Draghi, Mattarella o Renzi? Arditti spiega chi ha vinto (numeri Swg) (Di sabato 6 febbraio 2021) L'Italia è a un bivio. Le uniche due direzioni possibili sono scolpite nelle parole del Capo dello Stato: "Subito un nuovo esecutivo o elezioni immediate". La prima soluzione, quella di un "governo dei migliori" guidato da Mario Draghi, è la strada indicata da Mattarella e caldeggiata da tutti i partiti di stampo europeista: Partito Democratico, Forza Italia e il fronte liberal rappresentato da Italia Viva, Azione e Più Europa. Il secondo scenario non è mai stato realmente contemplato dal Quirinale e quasi nessuna forza politica sembra essere convinta che le elezioni possano essere un'opzione realmente praticabile. Ad invocare a tutti i costi la via del voto sono infatti rimasti soltanto i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre nella Lega sembra prevalere la linea governista tracciata da Giorgetti e nel Movimento 5 Stelle il timore di una pesante ...

