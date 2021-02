Draghi, le consultazioni con M5S. Crimi: “Disponibili per senso di responsabilità” (Di sabato 6 febbraio 2021) Movimento 5 Stelle sull’orlo di una crisi di nervi? Le consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi sembrano accentuare le fratture all’interno dei pentastellati, con Alessandro Di Battista che risponde con un secco “no” alle aperture per l’entrata in maggioranza. Beppe Grillo ha rilanciato poco dopo con la pubblicazione di una lista di richieste a Draghi. Il garante ha incontrato in mattinata i capigruppo a Roma, e secondo le indiscrezioni ha usato toni duri per convincere i senatori recalcitranti. A questo punto la domanda è se il Movimento 5 Stelle riuscirà a resistere alle tensioni interne anche questa volta. Draghi, le consultazioni con il Movimento 5 Stelle Non è Beppe Grillo ma il reggente Vito Crimi a parlare dopo l’incontro con Mario Draghi. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Movimento 5 Stelle sull’orlo di una crisi di nervi? Lecon il presidente incaricato Mariosembrano accentuare le fratture all’interno dei pentastellati, con Alessandro Di Battista che risponde con un secco “no” alle aperture per l’entrata in maggioranza. Beppe Grillo ha rilanciato poco dopo con la pubblicazione di una lista di richieste a. Il garante ha incontrato in mattinata i capigruppo a Roma, e secondo le indiscrezioni ha usato toni duri per convincere i senatori recalcitranti. A questo punto la domanda è se il Movimento 5 Stelle riuscirà a resistere alle tensioni interne anche questa volta., lecon il Movimento 5 Stelle Non è Beppe Grillo ma il reggente Vitoa parlare dopo l’incontro con Mario. ...

