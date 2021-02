Dopo la condanna si presenta in tribunale armato di bottiglie di vetro: arrestato (Di sabato 6 febbraio 2021) Venerdì pomeriggio, i Carabinieri di Bergamo Bassa hanno arrestato un 22enne, per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti a suo carico, era stato arrestato giovedì per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, all’esito della direttissima celebratasi venerdì mattina, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bergamo. Scontento della misura afflittagli, il giovane, terminata l’udienza che per le misure di contenimento al virus Covid-19 si svolge in videoconferenza, si è diretto nei pressi del tribunale di Bergamo. Il suo intento era quello di entrare nella sede giudiziaria per “discutere” con il Giudice l’esito: fermato dagli addetti alla vigilanza ha iniziato a minacciarli, fino all’arrivo dei ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Venerdì pomeriggio, i Carabinieri di Bergamo Bassa hannoun 22enne, per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti a suo carico, era statogiovedì per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, all’esito della direttissima celebratasi venerdì mattina, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bergamo. Scontento della misura afflittagli, il giovane, terminata l’udienza che per le misure di contenimento al virus Covid-19 si svolge in videoconferenza, si è diretto nei pressi deldi Bergamo. Il suo intento era quello di entrare nella sede giudiziaria per “discutere” con il Giudice l’esito: fermato dagli addetti alla vigilanza ha iniziato a minacciarli, fino all’arrivo dei ...

