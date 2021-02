Domenica In, le anticipazioni della diretta del 7 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Appuntamento con la 22esima puntata di Domenica In in onda Domenica 7 febbraio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma L’appuntamento con la ventiduesima puntata di Domenica In prevede tanti ospiti per la conduttrice Mara Venier. Tra gli ospiti in studio, ci saranno Giorgio Panariello e Marco Giallini, che saranno i protagonisti di una divertente intervista con Mara Venier oltre a dare qualche anticipazione sul loro nuovo show ‘Lui è peggio di me’, in onda su Rai3 da giovedì 11 febbraio. Poi nuovo ospite: Costantino della Gherardesca, giudice nel programma di Milly Carlucci ‘Il cantante mascherato’, si racconterà tra carriera e vita privata. Anche Nunzia De Girolamo, sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma ‘Ciao Maschio’, che debutterà ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Appuntamento con la 22esima puntata diIn in onda, indagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma L’appuntamento con la ventiduesima puntata diIn prevede tanti ospiti per la conduttrice Mara Venier. Tra gli ospiti in studio, ci saranno Giorgio Panariello e Marco Giallini, che saranno i protagonisti di una divertente intervista con Mara Venier oltre a dare qualche anticipazione sul loro nuovo show ‘Lui è peggio di me’, in onda su Rai3 da giovedì 11. Poi nuovo ospite: CostantinoGherardesca, giudice nel programma di Milly Carlucci ‘Il cantante mascherato’, si racconterà tra carriera e vita privata. Anche Nunzia De Girolamo, sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma ‘Ciao Maschio’, che debutterà ...

zazoomblog : Live non è la d’Urso anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 7 febbraio 2021 - #d’Urso #anticipazioni… - tuttopuntotv : Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 7 febbraio 2021 #noneladurso - tornumb : Aspetto le anticipazioni come si aspetta la pizza la domenica sera - antonellaa262 : Il Segreto, anticipazioni della puntata di domenica 7 febbraio. Dopo l’ennesimo scontro tra Emilia e Francisca, Rai… - infoitcultura : Domenica In anticipazioni (7 febbraio): gli ospiti di Mara Venier -