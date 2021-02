Dj accoltellato dal padre, Joseph lascia l’ospedale: “Ritorno alla vita e alla musica” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Ritorno alla vita, e alla musica. Perennemente grato! A presto”. E’ il messaggio che Joseph Capriati ha affidato ai social per aggiornare i seguaci sulle sue condizioni di salute. Il giovane dj casertano, quasi un mese dopo il grave episodio di cronaca che l’ha visto protagonista, è stato dimesso dall’ospedale Monaldi di Napoli. Capriati fu ricoverato all’ospedale di Caserta nella notte tra l’8 ed il 9 gennaio dopo una coltellata al petto ricevuta dal padre, al termine di una lite, mentre erano nell’abitazione di famiglia a Tredici. Fu operato in giornata dai medici dell’azienda ospedaliera di Caserta, ma dopo un paio di settimane, fu disposto ili ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “, e. Perennemente grato! A presto”. E’ il messaggio cheCapriati ha affidato ai social per aggiornare i seguaci sulle sue condizioni di salute. Il giovane dj casertano, quasi un mese dopo il grave episodio di cronaca che l’ha visto protagonista, è stato dimesso dalMonaldi di Napoli. Capriati fu ricoverato aldi Caserta nella notte tra l’8 ed il 9 gennaio dopo una coltellata al petto ricevuta dal, al termine di una lite, mentre erano nell’abitazione di famiglia a Tredici. Fu operato in giornata dai medici dell’azienda ospedaliera di Caserta, ma dopo un paio di settimane, fu disposto ili ...

"Ritorno alla vita, e alla Musica. Perennemente grato! A presto", post lapidario di Joseph Capriati, il dj casertano accoltellato dal padre dopo una lite che annuncia così le sue dimissioni dall'ospedale. Il dj è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta dove è stato sottoposto ad un ...

