Diocesi Cerreto | il progetto EarthBeat indicato come buona prassi da seguire

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSta per terminare la Fase 1 del percorso di sensibilizzazione e cura ambientalesu formazione e informazione, ed anche in queste ultime settimane, tra video-consigli delle persone anziane, suggerimenti sugli eco-bonus e la preziosa testimonianza dei bambini, le 4 Azioni Cattoliche parrocchiali diSannita, Civitella Licinio, Cusano Mutri e San Lorenzello, ideatrici e promotrici del, hanno animato la pagina fb di. Alla fine di questa prima tappa e prima dell’inizio della seconda dedicata alla messa in pratica del prendersi cura di uno o più luoghi del proprio territorio, le 4 Ac cercheranno di “misurare”, insieme, i cambiamenti e i risultati ottenuti nelle 4 comunità, cosìi passi avanti fatti e i passi da fare. L’itinerario ambientale ...

ottopagine : Don Mimmo: una carezza alla Diocesi di Cerreto e Sant'Agata #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Diocesi Cerreto

Di seguito pubblichiamo la lettera di saluto del gruppo consiliare di Guardia Sanframondi, 'Guardia sei Tu' all'arcivescovo don Mimmo Battaglia che per alcuni anni ha guidato ladi- ...... visto che rimarrai ancora un po' come amministratore apostolico della nostra. Ma sentivamo ...Diocesano e del Comitato Presidenti parrocchiali dell'Azione Cattolica diocesana diSannita ...Il nuovo arcivescovo di Napoli: recuperare credibilità coi giovani per liberarli da malavita. Sacerdoti, sentite l'urgenza di sporcarvi le mani con le fatiche della gente. Gli auguri a Sepe e Gattuso ...“Grazie don Mimmo, per quello che hai saputo insegnarci, per quanto hai dato alla nostra comunità, per il cammino di fede che hai percorso insieme a noi, indicandoci la via giusta, il modo più sano di ...